23.12.2020 (16:26)

В Краснодарском высшем военном училище имени генерала армии С.М.Штеменко состоялась встреча руководства училища с жёнами молодых офицеров

В Краснодарском высшем военном училище имени генерала армии С.М.Штеменко состоялась встреча руководства училища с жёнами молодых офицеров. В мероприятии приняли участие начальник училища, его заместители и помощники, начальники служб, командиры подразделений и представители ПАО «Промсвязьбанк».

Открывая мероприятие, начальник училища генерал-майор Игорь Шпырня отметил, что быть женой офицера совсем непросто, но о силе и терпении жен офицеров сложена не одна легенда. Офицерская жена – это не только опора, надежда и вера, но и призвание, а может даже профессия». Он акцентировал внимание на том, что благоприятный психологический климат в семье напрямую зависит от хранительницы домашнего очага. Душевное состояние молодых офицеров, готовность качественно и добросовестно выполнять поставленные задачи напрямую зависят от взаимопонимания в семье. Ведь главная функция семьи – поддержка, любовь и желание прийти на помощь. Начальник училища рассказал о порядке и перспективах прохождения военной службы молодыми офицерами, о мерах социальной поддержки семей военнослужащих.

Встреча с супругами офицеров прошла в комфортной для диалога обстановке. Откровенный разговор затронул проблемы нравственных и семейных ценностей, вопросы роли жены в семье военнослужащего, о том какая не простая, но важная и ответственная миссия предстоит жёнам офицеров.

Представители ПАО «Промсвязьбанк» проконсультировали молодые семьи о порядке реализации накопительно-ипотечной системы и поговорили о планировании семейного бюджета.

Присутствующие на встрече офицеры ответили на все интересующие и волнующие вопросы, возникшие в молодых семьях.

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