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23.12.2020 (17:00)

В соединении дальней авиации в Амурской области прошли мероприятия, посвященные профессиональному празднику

В Амурской области в соединении дальней авиации и подчиненных авиационных полках прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню дальней авиации.

Командир соединения гвардии полковник Андрей Малышев поздравил командование, весь личный состав и ветеранов объединения с праздником.

«Уважаемые товарищи, боевые друзья, ветераны! Мы с вами подошли к рубежу 106 годовщины со дня создания дальней авиации Воздушно-космических сил Российской Федерации. Дальняя авиация является одной из составляющих ядерной триады Вооруженных Сил страны. Многие годы надёжно стоит на страже мирного неба, над необъятными просторами нашей великой Родины.

Пройдя славный боевой путь от первой эскадры бомбардировщиков «Илья Муромец» в годы Первой мировой войны, через тяжелый огненный путь Великой Отечественной войны, в период холодной войны она подтвердила своё основное предназначение — защита интересов Родины.

За последние несколько лет дальняя авиация пополнилась новыми видами вооружения, современными системами и комплексами управления. Самолёты нашего соединения проходят глубокую модернизацию на предприятиях военно-промышленного комплекса страны, и всё это успешно используется по назначению.

Дорогие товарищи! Примите самые искренние пожелания, успехов в службе, здоровья и семейного благополучия вам и вашим близким. С праздником дальней авиации!».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Авиация , Дальняя авиация
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