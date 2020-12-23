23.12.2020 (16:15)

Мотострелки ЦВО на учении в Кузбассе остановили наступление танков условного противника с помощью ПТРК «Штурм-С»

Военнослужащие противотанкового подразделения мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) на учении в Кемеровской области остановили наступление танков условного противника при помощи противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Штурм-С».

По замыслу учения, расчетами комплексов с беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10» была обнаружена танковая колонна условного противника, двигающаяся в направлении военных объектов. Военнослужащие противотанкового подразделения выдвинулись на штатной технике в назначенный район, заняли оборону на маршруте движения боевых машин и осуществили уничтожение танков и другой бронетехники противника из вооружения ПТРК «Штурм-С». Огонь велся по движущимся целям на дальностях от 800 до 2000 метров.

К учению привлекались около 500 военнослужащих, было задействовано более 30 единиц военной и специальной техники.

Справочно:

ПТРК «Штурм-С» — предназначен для уничтожения танков и других бронированных целей, полевых укреплений, живой силы противника, а также низколетящих малоскоростных воздушных целей. Кумулятивная боевая часть ракеты обеспечивает пробивание брони толщиной до 560 мм.

41-я общевойсковая армия ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска противовоздушной обороны, связи, радиационной, химической и биологической защиты.

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