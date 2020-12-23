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23.12.2020 (15:45)

Новейший морской тральщик для Тихоокеанского флота «Яков Баляев» завершил программу государственных испытаний в Японском море

Новейший минно-тральный корабль «Яков Баляев» завершил программу заводских ходовых и государственных испытаний, в ходе которых специалистами полностью подтверждены работоспособность всех систем и механизмов тральщика, их соответствие ранее заявленным техническим характеристикам.

В Японском море успешно испытан современный комплекс, предназначенный для поиска и обозначения морских мин на больших глубинах.

Для поражения морских и воздушных целей в ходе испытаний применялись шестиствольная автоматическая артиллерийская установка АК-630 и крупнокалиберные пулемёты.

22 октября минно-тральный корабль «Яков Баляев» Северным морским путем прибыл из Санкт-Петербурга во Владивосток для проведения заводских и ходовых испытаний. Корабль и буксир прошли порядка 14 тыс. морских миль.

Морской тральщик проекта 12700 «Яков Баляев» назван в честь Героя Советского Союза матроса морской пехоты Тихоокеанского флота Якова Илларионовича Баляева. Корабль предназначен для борьбы со всеми видами современных морских мин и имеет уникальный корпус, изготовленный из монолитного стеклопластика, оснащен современными гидроакустическими станциями и автоматизированной системой управления противоминными действиями. Водоизмещение корабля — 890 тонн, длина — 62 м, ширина — 10 м, скорость полного хода — 16 узлов, экипаж — 44 человека.

26 декабря во Владивостоке проёдёт торжественная церемония приёма тральщика в состав Тихоокеанского флота.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ
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