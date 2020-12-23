23.12.2020 (16:30)

В Саратовской области торжественно открыли экспозицию, посвященную соединению дальней авиации

В Саратовской области на базе музея «Энгельс – город героический» состоялось торжественное открытие новой экспозиции, посвящённой гвардейской тяжёлой бомбардировочной Донбасской Краснознамённой авиационной дивизии.

На мероприятии присутствовали почётные гости, представители областной и районной администраций, ветераны и военнослужащие дальней авиации, призёры и победители военно-патриотических конкурсов, представители детского объединения «Юные экскурсоводы».

Новая экспозиция включает в себя уникальные исторические предметы: атрибутика дальней авиации России, памятные фотографии, специальная литература и многое другое, что отражает специфику профессии военного лётчика.

«Открытие новых музейных военно-исторических экспозиций – ещё один шаг к военно-патриотическому воспитанию нашей молодежи. Необычное, воздушное объёмное оформление увлекает не только школьников, но и взрослых, не оставляет их равнодушными к богатому наследию нашей родной земли», – сообщил заместитель командира соединения по военно-политической работе гвардии полковник Олег Михайлишин.

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