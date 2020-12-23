23.12.2020 (16:00)

Командующий Северным флотом представил личному составу Беломорской военно-морской базы нового командира

Сегодня в Северодвинске (Архангельская обл.) командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев представил личному составу Беломорской военно-морской базы нового командира — контр-адмирала Олега Зверева, занимавшего до этого должность начальника регионального центра управления обороной РФ штаба флота.

Прежний командир базы — контр-адмирал Константин Кабанцов — назначен на высшую воинскую должность — командующего объединением кораблей Тихоокеанского флота. Сегодня он попрощался с Боевым знаменем и приступил к передаче дел и должности.

Новый командир Беломорской военно-морской базы контр-адмирал Олег Юрьевич Зверев — опытный командир-подводник. В 1991 году окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола и был направлен для дальнейшего прохождения службы на атомные подводные лодки Северного флота. Был командиром группы и боевой части ракетного подводного крейсера стратегического назначения, а затем — помощником и старшим помощником командира крейсерской атомной подводной лодки. Более пяти лет командовал экипажем атомной подводной лодки «Волк» и два года был заместителем командира дивизии атомных подводных лодок. Руководил учебным центром ВМФ России по подготовке экипажей подводных лодок, а затем в течение шести лет возглавлял управление боевой подготовки Северного флота. После окончания Военной академии Генерального штаба ВС РФ был назначен начальником регионального центра управления штаба СФ.

Награждён орденами Мужества и «За морские заслуги», а также государственными и ведомственными медалями.

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