23.12.2020 (15:00)

В Энгельсском соединении дальней авиации прошли мероприятия, посвященные 106-летию со дня образования дальней авиации

В авиационных полка дальней авиации в Калужской, Мурманской и Саратовской областях прошли мероприятия, посвященные 106-летию со дня образования дальней авиации. В них приняло участие более 1500 военнослужащих.

На торжественных построениях выступили с поздравлениями командиры войсковых частей, а также ветераны дальней авиации. Был зачитан поздравительный приказ командующего дальней авиации генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша.

«За вековую историю стратегические силы дальней авиации ВКС России прошли славный путь развития, и сегодня – это главный щит государства в воздухе, надёжная опора Российской армии, залог безопасности граждан. Спасибо Вам за Ваш ратный труд», – сказал в своем выступлении гвардии генерал-майор Олег Пчела.

Затем наиболее отличившиеся военнослужащие и лица гражданского персонала были награждены медалями, грамотами и ценными подарками.

Торжественное построение военнослужащих состоялось на строевом плацу части с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер.

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