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23.12.2020 (15:30)

В Амурское соединение связи ВВО поступила цифровая автоматизированная радиорелейная станция нового поколения

В соединение связи общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированное в Амурской области, поступила первая цифровая автоматизированная радиорелейная станция нового поколения Р-419Л1М.

Она смонтирована на базе автомобиля повышенной проходимости КамАЗ-5350. В сравнении с радиорелейными средствами связи прошлых поколений новая станция обладает рядом характеристик, заметно повышающих мобильность узлов связи, а также надежность линий связи, организованных на их основе.

Радиорелейная станция выполнена на современной элементной базе, что позволило поднять надежность, простоту эксплуатации и ремонтопригодность средств связи на новый уровень. Кроме улучшения технических и эксплуатационных характеристик, значительно улучшен комфорт работы экипажей.

Поступившие на вооружение цифровые автоматизированные средства связи разработаны для работы в сложных климатических условиях и обладают высокой устойчивостью к воздействию средств радиоэлектронной борьбы. Экипаж новой станции уже прошел переобучение и приступит к работе в ходе ближайшей радиотренировки.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Войска связи
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