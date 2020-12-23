23.12.2020 (15:30)

В Амурское соединение связи ВВО поступила цифровая автоматизированная радиорелейная станция нового поколения

В соединение связи общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированное в Амурской области, поступила первая цифровая автоматизированная радиорелейная станция нового поколения Р-419Л1М.

Она смонтирована на базе автомобиля повышенной проходимости КамАЗ-5350. В сравнении с радиорелейными средствами связи прошлых поколений новая станция обладает рядом характеристик, заметно повышающих мобильность узлов связи, а также надежность линий связи, организованных на их основе.

Радиорелейная станция выполнена на современной элементной базе, что позволило поднять надежность, простоту эксплуатации и ремонтопригодность средств связи на новый уровень. Кроме улучшения технических и эксплуатационных характеристик, значительно улучшен комфорт работы экипажей.

Поступившие на вооружение цифровые автоматизированные средства связи разработаны для работы в сложных климатических условиях и обладают высокой устойчивостью к воздействию средств радиоэлектронной борьбы. Экипаж новой станции уже прошел переобучение и приступит к работе в ходе ближайшей радиотренировки.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице