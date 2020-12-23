23.12.2020 (14:30)

Подразделения связи Уссурийского десантно-штурмового соединении отработали развертывание станций связи

Подразделения связи Уссурийского гвардейского десантно-штурмового соединении отработали развертывание станций связи. Личный состав роты управления совершил марш на штатной технике, после чего отработал нормативы по тактико-специальной, специальной и технической подготовке, а также обеспечил связь с вышестоящим командованием и подчиненными подразделением с требуемым качеством.

Для обеспечения управления войсками были использованы станции спутниковой связи мобильного комплекта закрытой видео-конференц-связи, командно-штабные машины, а также радиорелейные станции различных модификаций.

Все задачи, поставленные перед десантниками-связистами из Приморья, выполнены в полном объеме.

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