Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

23.12.2020 (14:30)

Подразделения связи Уссурийского десантно-штурмового соединении отработали развертывание станций связи

Подразделения связи Уссурийского гвардейского десантно-штурмового соединении отработали развертывание станций связи. Личный состав роты управления совершил марш на штатной технике, после чего отработал нормативы по тактико-специальной, специальной и технической подготовке, а также обеспечил связь с вышестоящим командованием и подчиненными подразделением с требуемым качеством.

Для обеспечения управления войсками были использованы станции спутниковой связи мобильного комплекта закрытой видео-конференц-связи, командно-штабные машины, а также радиорелейные станции различных модификаций.

 Все задачи, поставленные перед десантниками-связистами из Приморья, выполнены в полном объеме.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Войска связи
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false