23.12.2020 (13:30)

Снайперские пары Ивановского воздушно-десантного соединения ВДВ в ходе сбора в Ярославской области провели рейд в тылу условного противника

Снайперы Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения ВДВ проходят курс снайперской подготовки в зимних условиях на полигоне Песочное в Ярославской области.

В рамках сбора с военнослужащими была проведена снайперская эстафета, в ходе которой снайперские пары скрытно выдвигались в заданный и неизвестный им заранее район, где отработали обнаружение и уничтожение условного противника.

Десантники демонстрировали свое умение готовить экипировку и снаряжение с учетом маскирующих признаков местности, применять штатное специальное оружие, а также средства разведки.

В ходе проведения сбора его участники обменяются опытом в выверке оптического, механического и ночного прицелов с учетом поправок на температурный режим и атмосферное давление, выборе позиции и ее маскировке с использованием подручных средств.

По итогам мероприятия лучшие снайперы дивизии будут отстаивать честь соединения на этапе, проводимом в Воздушно-десантных войсках.

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