23.12.2020 (13:30)
Снайперские пары Ивановского воздушно-десантного соединения ВДВ в ходе сбора в Ярославской области провели рейд в тылу условного противника
Снайперы Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения ВДВ проходят курс снайперской подготовки в зимних условиях на полигоне Песочное в Ярославской области.
В рамках сбора с военнослужащими была проведена снайперская эстафета, в ходе которой снайперские пары скрытно выдвигались в заданный и неизвестный им заранее район, где отработали обнаружение и уничтожение условного противника.
Десантники демонстрировали свое умение готовить экипировку и снаряжение с учетом маскирующих признаков местности, применять штатное специальное оружие, а также средства разведки.
В ходе проведения сбора его участники обменяются опытом в выверке оптического, механического и ночного прицелов с учетом поправок на температурный режим и атмосферное давление, выборе позиции и ее маскировке с использованием подручных средств.
По итогам мероприятия лучшие снайперы дивизии будут отстаивать честь соединения на этапе, проводимом в Воздушно-десантных войсках.