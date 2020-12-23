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23.12.2020 (11:45)

Российские гранатометчики в Таджикистане уничтожили технику условного противника

Гранатометчики российской военной базы в Таджикистане уничтожили бронированную технику и живую силу условного противника в ходе состоявшегося учения.

На горном полигоне Ляур военнослужащие отработали комплекс учебно-боевых задач, в ходе которых оценивались навыки ведения современного боя, разведки местности и умения быстро ориентироваться в сложной тактической обстановке. Огонь гранатометчики вели из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В по движущимся целям, имитирующие танки условного противника на расстоянии от 200 до 350 метров. Движение мишеней осуществлялось на рельсовой платформе с фронта и фланговых направлений. Уничтожение живой силы отходящего «противника» осуществляли мотострелковые подразделения, усиленные расчетами 30-мм автоматических гранатометов станковых АГС-17.

Всего в практических действиях приняли участие более 500 военнослужащих, которые успешно выполнили более 30 вводных огневых задач со сменой огневых позиций, поразив в общей сложности около 200 мишеней.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Артиллерия , Центральный военный округ , Военная база , Таджикистан
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