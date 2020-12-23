23.12.2020 (11:30)

Снайперы ЦВО на Алтае отработали уничтожение условного противника в лесу

Снайперы мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) в рамках занятий по тактико-специальной подготовке отработали практические действия и специальные задачи по уничтожению условного противника в лесистой местности.

В рамках занятий военнослужащие скрытно выдвинулись к месту выполнения учебно-боевой задачи, осуществили подготовку огневых позиций и их маскировку с использованием подручных средств, отработали задачи по ведению длительной дневной и ночной засады, а также методы ведения сбора разведывательной информации.

Снайперы вели огонь по целям на максимальных дальностях из снайперских винтовок Драгунова (СВД), отрабатывали быструю смену огневых позиций, а затем покинули огневой рубеж, оставаясь незаметными для условного противника.

В мероприятиях было задействовано более 100 военнослужащих мотострелкового соединения.

41 ОА ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

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