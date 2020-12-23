23.12.2020 (11:15)

На учении под Самарой спецназ ЦВО уничтожил лагерь условного противника

Военнослужащие соединения специального назначения Центрального военного округа на учении в Самарской области уничтожили лагерь условного противника.

Учение прошло на полигоне Новая Бинарадка. По замыслу практических действий, группы спецназа совершили многокилометровый марш на территорию подконтрольную противнику. Расчеты беспилотников «Гранат-4» выявили замаскированный лагерь. Используя гранатометы РПГ-26, разведчики подорвали укрепленные здания и легкобронированную технику. Отходящую живую силу уничтожили из снайперских винтовок СВД, автоматов АК-74 и пулеметов «Печенег». Эвакуация групп после выполнения задач была осуществлена на бронеавтомобилях «Тайфун».

В учении приняли участие 500 военнослужащих и более 10 единиц специальной военной техники.

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