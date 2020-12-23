23.12.2020 (11:00)

В ЦВО одними из первых вакцину от COVID-19 получили военнослужащие подразделения специального назначения

В соединениях и воинских частях Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированных в Сибири, приступили к вакцинации военнослужащих против новой коронавирусной инфекции. Одними из первых вакцину получили военнослужащие подразделения специального назначения ЦВО.

Всего для спецназа поступило более 300 доз вакцины от новой коронавирусной инфекции. Вакцинация личного состава первым компонентом будет проведена до 25 декабря.

Перед началом процедуры военнослужащие спецназа проходят необходимый медицинский осмотр у терапевта и при отсутствии противопоказаний отправляются в процедурный кабинет. Кроме того, после вакцинации военнослужащие находятся в медицинском учреждении не менее 30 минут под наблюдением специалистов.

В дальнейшем предстоит вакцинировать командный состав соединений и воинских частей 41-й ОА ЦВО.

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