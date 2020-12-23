23.12.2020 (10:30)

Вакцинация военнослужащих вторым компонентом препарата от коронавируса стартовала в Центральном военном округе

В Центральном военном округе началась вакцинация военнослужащих вторым компонентом препарата от новой коронавирусной инфекции.

В начале декабря одна тысяча военнослужащих была привита первым компонентом. Препарат поставили военным медицинским работникам, которые непосредственно принимают участие в диагностике и лечении больных коронавирусной инфекцией, военнослужащим, несущим боевое дежурство, командному составу и дежурным силам соединений и воинских частей в Екатеринбургском и Чебаркульском гарнизонах.

Вакцинацию вторым компонентом планируется завершить до 30 декабря.

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