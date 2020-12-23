23.12.2020 (10:45)

Главком ВМФ России прибыл в Калининград для приема в состав Военно-Морского Флота большого десантного корабля «Петр Моргунов»

Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов прибыл в Калининград, где сегодня под его руководством на судостроительном заводе «Янтарь» состоится церемония приема в состав Военно-Морского Флота новейшего большого десантного корабля «Петр Моргунов» проекта 11711.

Большой десантный корабль «Петр Моргунов» – второй по счету большой десантный корабль проекта 11711, построенный на судостроительном заводе «Янтарь» в соответствии с программой военного кораблестроения,

Корабль несет на борту наименование «Петр Моргунов» (в честь первого кавалера ордена Нахимова I степени, начальника береговой обороны Черноморского флота в годы Великой Отечественной войны генерал-лейтенанта Петра Алексеевича Моргунова). БДК «Пётр Моргунов» – второй по счету и первый серийный корабль проекта 11711 разработки ОАО «Невское проектно-конструкторское бюро».

Головным БДК проекта 11711 является «Иван Грен».

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