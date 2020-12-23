23.12.2020 (09:45)

Экипажи кораблей Каспийской флотилии провели совместное учение с боевыми пловцами

Надводные корабли Каспийской флотилии (КФл) провели совместное учение с отрядом противодействия диверсионным силам и средствам (ПДСС) по противодиверсионной обороне.

По замыслу учения, экипажи кораблей «Волгодонск» и «Астрахань», используя станции для слежения за подводной обстановкой, обнаружили диверсантов и приступили к противодиверсионной обороне. Военнослужащие отряда ПДСС на противодиверсионном катере «Грачонок» прибыли в указанный район, где боевые пловцы провели подводную разведку и захватили условных диверсантов.

На заключительном этапе учения личный состав отряда ПДСС осмотрел подводные части корпусов кораблей и катеров на предмет обнаружения повреждений и закладки взрывных устройств, используя средства подводного наблюдения «Обзор» и «Осмотр», имеющихся на вооружении отряда.

Всего на учениях по противодиверсионной обороне было задействовано около 150 военнослужащих КФл, а также десантные катера и противодиверсионный катер «Грачонок».

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