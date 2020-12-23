23.12.2020 (10:00)

Медики ЮВО приступили ко второму этапу вакцинации военнослужащих от коронавирусной инфекции



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Медики ЮВО приступили ко второму этапу вакцинации военнослужащих от коронавирусной инфекции

Медицинские специалисты Южного военного округа (ЮВО) приступили ко второму этапу вакцинации военнослужащих от коронавирусной инфекции.

Вакцинацию вторым компонентом прошел медицинский персонал ЮВО, работающий с больными коронавирусной инфекцией, командный состав и военнослужащие из состава дежурных смен регионального и территориальных центров управления оперативно-стратегического командования ЮВО.

Кроме того, в общевойсковых армиях ЮВО приступили к вакцинации военнослужащих, выполняющих служебные задачи на боевом дежурстве.

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