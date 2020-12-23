Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

23.12.2020 (10:00)

Медики ЮВО приступили ко второму этапу вакцинации военнослужащих от коронавирусной инфекции

Фото Видео

Медицинские специалисты Южного военного округа (ЮВО) приступили ко второму этапу вакцинации военнослужащих от коронавирусной инфекции.

Вакцинацию вторым компонентом прошел медицинский персонал ЮВО, работающий с больными коронавирусной инфекцией, командный состав и военнослужащие из состава дежурных смен регионального и территориальных центров управления оперативно-стратегического командования ЮВО.

Кроме того, в общевойсковых армиях ЮВО приступили к вакцинации военнослужащих, выполняющих служебные задачи на боевом дежурстве.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
В Казани военнослужащие РХБ защиты ЦВО провели спецобработку республиканского сборного пункта
В Поволжье приступили к вакцинации военнослужащих против коронавирусной инфекции
Военные медики ВВО награждены орденами и медалями за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией
На Черноморский флот поступила первая партия вакцины от коронавируса

Метки:
Южный военный округ , Медицина , COVID-19
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false