23.12.2020 (09:15)

В Ростовской области экипажи «Ночных охотников» учились преодолевать средства ПВО противника

Экипажи ударных вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник» авиабазы Южного военного округа (ЮВО) выполнили полетные задания на предельно малых высотах на авиационном полигоне в Ростовской области.

К выполнению тренировочных полетов допускались летчики 1-го и 2-го класса с общим налетом около 500 часов, было задействовано до 10 ударных вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник».

Военнослужащие совершенствовали навыки пилотирования боевых машин в диапазоне высот от 5 до 500 метров над землей в сложных метеорологических условиях, в том числе в ночное время.

В ходе учебно-тренировочных полетов на предельно малых высотах военные летчики отработали действия по скрытному перемещению и обходу средств противовоздушной обороны (ПВО) условного противника с учетом особенностей рельефа местности.

Также экипажи Ми-28Н совершенствовали навыки обнаружения и распознавания различных объектов, подвижных и неподвижных наземных целей, бронетехники, вертолетов и низколетящих малоскоростных самолетов условного противника.

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