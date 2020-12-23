23.12.2020 (09:00)

В Новороссийской ВМБ проходят тренировки водолазов на новом учебно-тренировочном комплексе

В Новороссийской военно-морской базе (НВМБ) Черноморского флота (ЧФ) начался комплекс тренировок водолазных специалистов на новых учебно-тренировочных комплексах (УТК): по спасательной и легководолазной подготовке («Афалина») и по борьбе за живучесть кораблей («Гефест»).

В ходе тренировок на УТК «Афалина» водолазы отрабатывают практические навыки по ведению водолазных работ в различных видах снаряжения, а также проводят учебные занятия по условному покиданию аварийного корабля с использованием индивидуальных и коллективных средств спасения.

На учебно-тренировочном комплексе «Гефест» проводятся тренировки экипажей кораблей НВМБ по борьбе с поступлением забортной воды и с пожаром, а также на тренажёрах «Дымовой лабиринт» и «Пенный отсек». В каждом из тренажёров, имитирующих различные отсеки корабля, моряки поочерёдно выполняют действия в аварийных ситуациях в обстановке, максимально приближенной к реальной.

Все занятия проходят под наблюдением инструкторов, действия обучаемых сопровождаются видеофиксацией для дальнейшего разбора тренировок.

Справочно:

УТК «Афалина» предназначен для теоретической и практической подготовки обучаемых выполнению водолазных работ в условиях, приближенных к реальным. Новейший комплекс обеспечивает приобретение в береговых условиях необходимых теоретических знаний, а также практических умений и навыков по проведению водолазных работ в различных видах водолазного снаряжения. УТК оборудован современным водолазным снаряжением, позволяющим безопасно и эффективно проводить подготовку водолазов. Расчетная вместимость тренажерного комплекса до 25 обучаемых.

УТК «Гефест» предназначен для отработки действий личного состава надводных кораблей и судов при возникновении аварийных ситуаций.

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