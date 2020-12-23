23.12.2020 (08:07)

Разведчики армейского корпуса ВВО на Сахалине совершенствуют мастерство на полигонах

С военнослужащими разведывательного подразделения мотострелкового соединения армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине в рамках проведения единого дня разведчика прошли занятия по тактико-специальной, инженерной подготовке, а также подготовке по связи и другим дисциплинам.

Используя новейшие комплексы разведки и средства связи военнослужащие обнаружили и определили характер целей, составили и передали вышестоящему командованию разведывательные данные местоположения условного противника.

Кроме того, в ходе занятий разведчиками были отработаны вопросы скрытного перемещения малых групп на снегоходах, ведение огня с ходу на лыжах, а также организация и проведение разведывательной засады с целью обнаружения и уничтожения диверсионной группы условного противника.

При выполнении поставленных задач, военнослужащим предстояло преодолеть «Тропу разведчика», как в составе группы, так и в индивидуальном порядке.

«Тропа разведчика» включает в себя множество препятствий, таких как каменную стену, ров, подвесной мост, заграждения колючей проволоки, проход по минному полю и другие препятствия, которые могут встать на пути разведчика при выполнении боевой задачи.

В мероприятиях боевой подготовки было задействовано более свыше ста военнослужащих разведывательного подразделения мотострелкового соединения армейского корпуса ВВО. Для создания обстановки приближенной к боевой были применены различные средства имитации и холостые боеприпасы.

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