23.12.2020 (07:46)
«Ударными» стали 23 подразделения общевойскового объединения ВВО в Приморье
В общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Приморском и Хабаровском краях, на 20 % выросло количество «ударных подразделений». По итогам боевой подготовки и в ходе ряда проверок в 2020 году почетного звания добились и подтвердили 23 подразделения.
В число прошедших испытания вошли два мотострелковых подразделения, которые в текущем году были перевооружены на бронетранспортеры БТР – 82 АМ. Также, высокие показатели продемонстрировали танковые, артиллерийские подразделения, специалисты радиоэлектронной борьбы и связи.
Проверялись боевая и мобилизационная готовность, техническое состояние военной техники, укомплектованность подразделений и состояние воинской дисциплины. Всего порядка 20 показателей. В общей сложности было привлечено около 3,5 тысяч военнослужащих и порядка 500 единиц техники.
Наименование «Ударное» подразделение присваивается приказом Министра обороны Российской Федерации наиболее боеспособным мотострелковым, танковым, а также другим воинским частям и подразделениям.