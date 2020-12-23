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23.12.2020 (07:46)

«Ударными» стали 23 подразделения общевойскового объединения ВВО в Приморье

В общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Приморском и Хабаровском краях, на 20 % выросло количество «ударных подразделений». По итогам боевой подготовки и в ходе ряда проверок в 2020 году почетного звания добились и подтвердили 23 подразделения.

 В число прошедших испытания вошли два мотострелковых подразделения, которые в текущем году были  перевооружены на бронетранспортеры БТР – 82 АМ. Также, высокие показатели продемонстрировали танковые, артиллерийские подразделения, специалисты радиоэлектронной борьбы и связи.

Проверялись боевая и мобилизационная готовность, техническое состояние военной техники, укомплектованность подразделений и состояние воинской дисциплины. Всего порядка 20 показателей. В общей сложности было привлечено около 3,5 тысяч военнослужащих и порядка 500 единиц техники.

Наименование «Ударное» подразделение присваивается приказом Министра обороны Российской Федерации наиболее боеспособным мотострелковым, танковым, а также другим воинским частям и подразделениям.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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