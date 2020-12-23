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23.12.2020 (07:15)

Тактику ведения разведки в труднодоступных горно-скалистых участках местности отрабатывают военнослужащие соединений ВВО

С военнослужащими разведподразделений Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия, проводится практическое занятие по ведению разведки военных объектов, в ходе которого, показаны способы и методы определения командных пунктов, станций и узлов связи, сосредоточения техники и складов с боеприпасами в труднодоступных участках.

Кроме того войсковым разведчикам предстоит отработать вопросы скрытого перемещения на местности, обустройства долговременных постов наблюдения и выживания в отрыве от основных сил.

Особое внимание уделяется приобретению навыков боевого применения современного вооружения, технических и специальных средств разведки.

В специальных занятиях принимает участие около 200 военнослужащих и задействовано до 50 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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