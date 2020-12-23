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23.12.2020 (04:15)

На Камчатке молодые летчики-истребители ТОФ отработали на тренажерах полет в сложных условиях

На Камчатке молодые летчики-истребители смешанного авиационного полка Войск и сил на Северо-востоке России выполнили на тренажере комплекс упражнений, направленных на отработку действий во время полета в сложных условиях.

На тренажерном комплексе моделировалась обстановка, которую трудно и небезопасно имитировать во время учебно-тренировочного полёта.

Для этого на тренажере истребителя МиГ-31 с использованием современного программного обеспечения имитировались различные ситуации, требующие от летчиков принятия быстрых решений и четких действий.

На тренажере задавались сложные погодные условия и различное географическое положение самолета.

Выполнение летных упражнений на тренажерном комплексе позволяет существенно улучшить качество наземной подготовки экипажей истребителей МиГ-31 к выполнению поставленных задач.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот
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