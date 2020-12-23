23.12.2020 (04:15)
На Камчатке молодые летчики-истребители ТОФ отработали на тренажерах полет в сложных условиях
На Камчатке молодые летчики-истребители смешанного авиационного полка Войск и сил на Северо-востоке России выполнили на тренажере комплекс упражнений, направленных на отработку действий во время полета в сложных условиях.
На тренажерном комплексе моделировалась обстановка, которую трудно и небезопасно имитировать во время учебно-тренировочного полёта.
Для этого на тренажере истребителя МиГ-31 с использованием современного программного обеспечения имитировались различные ситуации, требующие от летчиков принятия быстрых решений и четких действий.
На тренажере задавались сложные погодные условия и различное географическое положение самолета.
Выполнение летных упражнений на тренажерном комплексе позволяет существенно улучшить качество наземной подготовки экипажей истребителей МиГ-31 к выполнению поставленных задач.