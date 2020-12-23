23.12.2020 (00:13)

Сегодня исполняется 106 лет дальней авиации



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Сегодня исполняется 106 лет дальней авиации — компоненту стратегических ядерных сил, составной части Воздушно-космических сил, служащей для решения задач на всех стратегических направлениях.

В 2020 году план боевой подготовки дальней авиации выполнен на 100 процентов. В течение года экипажи дальней авиации налетали более 17,5 тыс. часов, при этом средний налёт на экипаж составил порядка 100 часов.

Также в текущем году экипажами Ту-160 Энгельсского соединения был выполнен рекордный полёт на максимальную дальность и продолжительность в рамках воздушного патрулирования, пролетев около 20 тыс. километров за 25 часов 25 минут, выполнив при этом три дозаправки в воздухе.

А накануне профессионального праздника экипажи Амурского соединения на стратегических ракетоносцах Ту-95МС приняли участие в совместном воздушном патрулировании с экипажами стратегических бомбардировщиков «Хун-6к» ВВС Китая над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей. В ходе выполнения задач самолеты обеих стран действовали строго в соответствии с положениями международного права. Нарушений воздушного пространства иностранных государств не допущено.

Справочно:

Дальняя авиация берет свое начало от эскадры воздушных кораблей «Илья Муромец». Это первое в мире соединение тяжелых бомбардировщиков создано на основании решения Военного совета Российской армии, которое было высочайше утверждено 23 декабря 1914 года.

За годы Первой мировой войны экипажи эскадры выполнили около 400 боевых вылетов на разведку и бомбардировку объектов противника. В воздушных боях ими было уничтожено 12 вражеских истребителей. 39 воспитанников эскадры стали Георгиевскими кавалерами.

С началом Великой Отечественной войны экипажи дальнебомбардировочных частей уже в полдень 22 июня 1941 вступили в боевые действия по уничтожению скопления немецко-фашистских войск в районах Сувалки и Прасныш. 23 июня совместно с морскими летчиками они бомбили объекты глубокого тыла фашистов и их союзников в Данциге, Кенигсберге, Варшаве, Кракове, Бухаресте.

За годы войны экипажи дальних бомбардировщиков совершили около 220 тыс. боевых вылетов, сбросили на войска и объекты противника 2 млн 276 тыс. бомб различного калибра. 312 авиаторов-дальников стали Героями Советского Союза, а шестеро — удостоены этого звания дважды.

Поступившие на вооружение дальней авиации в 70–80-е годы новые авиационные комплексы Ту-22М, Ту-95МС, Ту-160 подняли на новую высоту роль и место дальней авиации в общей системе обороны страны.

Сегодня на вооружении дальней авиации стоят модернизированные стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3, самолеты-заправщики Ил-78 и другие типы авиационной техники.

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