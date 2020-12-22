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22.12.2020 (21:37)

В 2020 г. в Сухопутные войска поступило более 3,5 тыс. единиц образцов современного вооружения

В этом году в Сухопутные войска поступило более 3,5 тыс. единиц как новых, так и модернизированных образцов вооружения.

В соединения и воинские части поступили танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, боевые машины пехоты БМП-3, в том числе модернизированные БМП-2 с боевым отделением «Бережок», современные зенитные ракетные комплексы «Бук-М3», реактивные системы залпового огня «Торнадо-С» и «Торнадо-Г», самоходные гаубицы «Мста-СМ» и другие образцы.

В подразделения разведки поступают комплексы с беспилотными летательными аппаратами, разведки, управления и связи «Стрелец», защищенные автомобили «Тайфун-К».

Воинские части и подразделения связи переоснащаются на современные средства связи тактического звена управления.

Группа информационного обеспечения Сухопутных войск
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Метки:
Сухопутные войска
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