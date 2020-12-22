22.12.2020 (21:25)

В Ульяновском гвардейском десантно-штурмовом соединении завершился чемпионат по армейскому рукопашному бою

В спортивном комплексе Ульяновского гвардейского десантно-штурмового соединения прошел трёхдневный чемпионат соединения по армейскому рукопашному бою.

Более 80 военнослужащих из всех подразделений части боролись за победу в разных весовых категориях.

В первый день соревнований было проведено взвешивание участников и осмотр медицинским персоналом. Во второй и третий день соревнований состоялись схватки и награждение победителей.

Поединки среди военнослужащих проводились по правилам армейского рукопашного боя и проходили по круговой системе с определением чемпионов и призеров в личном и командном первенстве.

В командном зачете 1 место заняли представители гаубичного артиллерийского дивизиона, на втором месте оказалась команда второго десантно-штурмового батальона и 3 место, в упорной борьбе, заняли представители первого десантно-штурмового батальона.

«Цель проведения этапа чемпионат соединения по армейскому рукопашному бою – это повышение мастерства спортсменов, пропаганда армейского рукопашного боя, воспитание силы духа военнослужащих. По итогам турнира предстоит сформировать сборную команду соединения, которая представит прославленное соединение на чемпионате Воздушно-десантных войск», – отметил в ходе церемонии награждения победителей помощник командира соединения по физической подготовке гвардии майор Роман Назаркин.

Все победители и призеры соревнований были награждены кубками, медалями и грамотами.



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