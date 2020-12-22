22.12.2020 (20:35)

Лыжник армейского Клуба завоевал две «бронзы» на Всероссийских соревнованиях U23 в Тюмени

В Тюмени прошли Всероссийские соревнования по лыжным гонкам среди юниоров (21-23 года), принесшие армейцу Ярославу Рыбочкину две бронзовые награды.

Прапорщик Ярослав Рыбочкин стал бронзовым призером Всероссийских соревнований по лыжным гонкам U23 в Тюмени, показав третий результат в индивидуальной гонке на 15 км свободным стилем. Рыбочкин отстал от первенствовавшего Кирилла Киливнюка (33 минуты 43,4 секунды) на 17,2 секунды. Серебряным призером стал Андрей Мащенко, отставший на 6,1 секунды.

Обладателем еще одной «бронзы» армеец стал по итогам масс-старта на 30 км. Отстав от победившего Федора Назарова (1 час 21 минута 58,0 секунды) всего на 1 секунду, Рыбочкин поднялся на третью ступень пьедестала почета. Серебряным призером стал Евгний Семяшкин, отставший на 0,2 секунды.

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