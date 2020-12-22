22.12.2020 (20:30)

Армейские саблисты первенствовали на Всероссийских соревнованиях в Новогорске

В Новогорске завершились Всероссийские соревнования по фехтованию на саблях среди мужчин и женщин. Спортсмены Центрального спортивного клуба Армии сумели завоевать шесть наград – две золотые и четыре бронзовые.

Младший сержант Ольга Никитина продемонстрировала лучший результат на Всероссийских соревнованиях саблисток, прошедших в Новогорске.

Одолев в полуфинале победительницу этапа юниорского Кубка мира, обладательницу Кубка России Алину Михайлову (15:12), Никитина пробилась в финал, где со счетом 15:1 разгромила Светлана Шевелева, которая на стадии полуфинала выбила двукратную чемпионку мира и Европы, победительницу этапов Кубка мира Софию Позднякову (15:12).

В мужских соревнованиях победу одержал четырехкратный чемпион мира среди юниоров, победитель и призер VII Всемирных военных игр сержант Константин Лоханов.

В полуфинальных поединках Лоханов со счетом 15:8 победил прапорщика Александра Трушакова, а старший лейтенант Камиль Ибрагимов со счетом 14:15 уступил Вениамину Решетникову. В финале Лоханов оказался сильнее Решетникова – 15:10.

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