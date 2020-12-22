22.12.2020 (20:28)

Армейские рапиристы — победители Всероссийских соревнований в Новогорске

В минувшие выходные в Новогорске прошли Всероссийские соревнования по фехтованию на рапирах среди мужчин и женщин. Армейские спортсмены завоевали по две золотые, серебряные и бронзовые награды.

Капитан Инна Дериглазова одержала победу на Всероссийских соревнованиях по фехтованию на рапирах, прошедших на прошлой неделе в Новогорске. Отметим, что Дериглазова стала победительницей всех трех Всероссийских турниров рапиристок, прошедших с начала осени этого года.

Армейская спортсменка не позволила ни одной из соперниц нанести себе больше восьми уколов. В полуфинале Дериглазова со счетом 15:4 обыграла чемпионку России, обладательницу Кубка России Кристину Самсонову, а в финале со счетом 15:6 одержала верх над лейтенантом Аделиной Загидуллиной. Второй обладательницей бронзовой награды турнира рапиристок стала Лариса Коробейникова, со счетом 11:15 уступившая в финале Загидуллиной.

В соревнованиях рапиристов лучшим стал победитель Первенств мира и Европы Кирилл Бородачев, став единственным рапиристом, занявшим призовые места на всех трех турнира этого сезона.

В полуфинале Бородачев одержал победу над Захаром Козловым (15:4), который записал на свой счет «бронзу». В финале Кирилл оказался сильнее еще одного одноклубника Тимура Арсланова – 15:7. Вторым обладателем «бронзы» стал Аскар Хамзин, со счетом 11:15 уступивший во втором полуфинале Арсланову.

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