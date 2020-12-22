22.12.2020 (20:25)

Пловцы армейского клуба завоевали десять наград на старте Кубка Владимира Сальникова в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге стартовал международный турнир по плаванию «Кубок Владимира Сальникова» 2020 года. В первый соревновательный день представители армейского Клуба взяли пять золотых, две серебряных и три бронзовых медали.

Лейтенант Светлана Чимрова, показав на дистанции 100 м баттерфляем время 57,00 секунды, поднялась на высшую ступень пьедестала почета международного турнира по плаванию «Кубка Владимира Сальникова», который проходит в эти дни в Санкт-Петербурге. Второй с результатом 58,34 секунды финишировала Дарья Клепикова. Третий результат – 58,77 секунды – у Софьи Сподаренко.

Александр Кудашев стал лучшим на дистанции 200 м баттерфляем. С результатом 1 минута 52,23 секунды Кудашев обошел Александра Харланова (1 минута 52,62 секунды) и рядового спортивной роты ЦСКА, дер. Ватутинки Егора Павлова (1 минута 53,29 секунды), которые заняли второе и третье места соответственно.

Рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Самара Александр Жигалов, показав результат 2 минуты 4,92 секунды, первенствовал на дистанции 200 м брассом в Санкт-Петербурге. Серебряным призером стал Михаил Доринов (2 минуты 5,57 секунды), а бронзовым – Рустам Гадиров (2 минуты 6,28 секунды).

Прапорщик Розалия Насретдинова и прапорщик Владислав Гринев, выступая в составе команды Москвы, стали лучшими в смешанной эстафете 4х100 м вольным стилем. Команда армейцев показала время 3 минуты 22,37 секунды. На вторую ступень пьедестала почета поднялись спортсмены из Новосибирской области (3 минуты 22,49 секунды), а замкнули тройку лидеров представители Санкт-Петербурга (3 минуты 24,67 секунды).

Также Розалия Насретдинова и Владислав Гринев завоевали на Кубке Владимира Сальникова по серебряной награде. Насретдинова показала второй результат - 24,53 секунды - на дистанции 50 м вольным стилем, а Гринев со временем 46,81 секунды стал вторым на 100-метровке вольным стилем. Первенствовали Арина Суркова (24,09 секунды) и Иван Гирев (46,72 секунды). Замкнули тройки лидеров Елизавета Клеванович (24,54 секунды) и Александр Щеголев (47,10 секунды).

На дистанции 100 м брассом третий результат – 1 минута 5,17 секунды – показала прапорщик Мария Темникова, уступившая Евгении Чикуновой (1 минута 4,56 секунды) и Нине Годун (1 минута 4,76 секунды).

Также бронзовым призером турнира стал рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Санкт-Петербург Павел Самусенко. 100-метровку на спине представитель армейского Клуба проплыл за 51,11 секунды. Первенствовал Марк Николаев (50,62 секунды). Вторым стал Никита Ульянов (50,70 секунды).

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