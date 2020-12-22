22.12.2020 (19:57)

Воспитанники Нахимовского военно-морского училища готовятся к участию во Всероссийском конкурсе чтецов «живая классика»

Воспитанники Нахимовского военно-морского училища и его филиалов приступили к подготовке к участию во Всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая классика», который будет проводиться с 1 февраля по 6 июня.

Конкурс ставит перед собой цель повышения интереса к чтению у школьников, развития их эмоционального интеллекта, навыков выразительного чтения на основе глубокого осмысления текста, расширения читательского кругозора, а также выявления и поддержки талантливых детей.

Уже известны этапы и сроки проведения конкурса:

- классный тур — с 1 по 15 февраля;

- школьный тур — с 15 по 28 февраля;

- муниципальный тур — с 1 по 20 марта;

- региональный тур — с 20 марта по 11 апреля;

- всероссийский финал (МДЦ «Артек») — с 1 по 20 мая;

- суперфинал (Москва) — с 1 по 6 июня.

В конкурсе могут принимать участие обучающиеся 5–11 классов учреждений общего и дополнительного образования не старше 17 лет (включительно) на момент проведения отборочных туров всероссийского финала конкурса (май 2021 года). В ходе конкурсных испытаний участники декламируют отрывки из прозаических произведений любых российских или зарубежных авторов XVIII–XXI веков.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице