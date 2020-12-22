22.12.2020 (19:53)

В Военной научной библиотеке Генштаба ВС РФ откроется книжная выставка «История русского Генерального штаба»

15 января в Военной научной библиотеке Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации открывается книжная выставка «История русского Генерального штаба».

День Генерального штаба ВС РФ отмечается ежегодно 25 января. Эта дата выбрана в связи с тем, что в этот день в 1763 году Резолюцией императрицы Екатерины II был учрежден Генеральный штаб — один из основных органов управления Сухопутными военными силами, а впоследствии и Военно-Морским Флотом государства.

На выставке будет представлено 45 раритетных изданий из фонда Военной научной библиотеки ГШ ВС РФ по созданию Генерального штаба и военной истории Русской армии.

Центральное место займет книга «Столетие военного министерства. Главный Штаб. Исторический очерк». В 1902 году в связи со 100-летием создания министерств, император Николай II отдал распоряжение о написании книг, посвященных истории деятельности этих ведомств.

Военному министру Дмитрию Скалону было поручено составить историю военного министерства. Издание начинается с краткого очерка о деятельности Вооруженных Сил в России до создания министерства, а завершается событиями начала XX века. Издание вышло в 13 томах. В него вошли выписки из архивных документов — приказов, писем, отчетов. Издание иллюстрировано портретами монарших особ, выдающихся государственных и военных деятелей.

Большой интерес вызывают книги профессора академии Генерального штаба, генерал-майора Николая Глиноецкого «История русского Генерального штаба» (1883–1894 гг.), «Исторический очерк Николаевской Академии Генерального штаба» (1882 г.), «Список генералам по старшинству» (1885 г.). В них описывается история русского Генерального штаба со времени его образования. Рассказывается о неоднократном изменении его названия, организационной структуры, системы подчиненности штаба в общей системе высшего военного управления страны.

Автор подробно излагает историю Академии Генерального штаба, описывает участие императора Николая I в становлении этого военного учебного заведения. Дает характеристики инициаторов создания академии — теоретиков и практиков военного искусства, таких, как барон Жомини, генерал Чернышев. Описывает быт и систему построения занятий в академии.

Академия, которая после смерти Николая I была переименована в Николаевскую Академию Генерального штаба, учреждалась для «образования офицеров к службе Генерального штаба и вящего распространения военных познаний». В разное время в ней работали выдающиеся представители военной мысли — М. Драгомиров, Н. Головин, Ф. Горемыкин, Г. Леер, А. Баиов. Книги многих из них представлены на выставке. В них отражаются события и факты военной истории России. Точным и выразительным языком профессионалов ратного дела описывается стратегия боя, тактика битв. У каждого из этих авторов боевой опыт, непосредственное планирование и проведение боевых операций. Книги сопровождаются редкими иллюстрациями, подробными картами и обширными авторскими комментариями.

Выставка продлится до 25 января и будет полезна всем, кто интересуется отечественной военной историей.



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