22.12.2020 (19:17)

Курсанты Омского филиала Военной академии МТО совершили первый прыжок с парашютом

Курсанты Омского филиала Военной академии материально-технического обеспечения (МТО) имени генерала армии А.В. Хрулева совершили первый учебно-тренировочный прыжок с парашютной системой Д-10 на площадку приземления «Зеленая роща». Десантирование личного состава осуществлялось из самолета Ан-2.

Накануне командирами подразделений и преподавателями кафедры управления войсками (подразделениями в мирное время) была организована и проведена укладка десантных парашютов. Правильность выполнения этапов укладки контролировал преподаватель воздушно-десантной подготовки майор Антон Черемисинов.

Перед совершением прыжка со всем личным составом была проведена предпрыжковая тренировка на снарядах парашютного городка филиала академии. Личный состав тренировался по задаче предстоящего прыжка в составе групп в том обмундировании и с тем снаряжением, с которыми будет совершаться прыжок. Очередность совершения прыжков в каждой группе была определена с учетом полетного веса десантников.

На аэродроме надевание парашютов проводилось с таким расчетом, чтобы все группы были своевременно проверены на контрольных линиях проверки парашютистов, при этом было исключено продолжительное пребывание личного состава на открытом воздухе с надетыми парашютами.

Перед посадкой в самолет выпускающие напомнили десантникам о сигналах, подаваемых в самолете при совершении прыжка, правилах их выполнения, а также о порядке действий во время полета.

По результатам проведения прыжков с парашютом за умелые, правильные действия и проявленную при этом решительность основная часть личного состава была отмечена командованием.

Справочно:

Сегодня Омский автобронетанковый инженерный институт единственное в системе высшего военного образования учебное заведение, в котором готовят инженеров-танкистов и автомобилистов, способных качественно эксплуатировать, обслуживать и ремонтировать современную бронетанковую и автомобильную технику.

За 80 лет своего существования филиал прошел достойный путь полный успехов и побед. Созданы замечательные традиции обучения и воспитания будущих офицеров.

Выпускники высоко несут знамя филиала, своими героическими делами, самоотверженной офицерской службой доказывают верность избранной профессии. За мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны, беззаветное служение Отечеству в послевоенный период 36 выпускников удостоены звания Героя Советского Союза и Российской Федерации, сотни награждены высокими государственными наградами. Более 70 выпускников стали генералами, занимали и занимают высокие посты и должности в Вооруженных Силах страны.



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