22.12.2020 (19:11)

Зенитчики общевойсковой армии ЗВО поразили около 500 воздушных целей в Курской области

Военнослужащие зенитно-ракетной бригады общевойсковой армии Западного военного округа поразили около 500 беспилотных летательных аппаратов в виде целей на соревнованиях за звание лучшего оператора зенитно-ракетных комплексов в Курской области.

Состязания проходили в двух основных номинациях - «Лучший оператор зенитно-ракетного комплекса» и «Лучший оператор переносного зенитно-ракетного комплекса». Специалисты соревновались в подготовке и маскировке огневых позиций, в проведении наземной разведке, а также в отражении диверсионной атаки противника.

Главной задачей военнослужащих стало уничтожение нескольких беспилотных летательных аппаратов и вертолётов условного противника. Электронные пуски выполнялись из современных зенитно-ракетных комплексов «Бук-М3» и переносных зенитно-ракетных комплексов «Стрела» и «Игла». Целью для поиска, захвата и поражения условного противника на расстоянии от 3 до 20 км стали беспилотные летательные аппараты «Орлан-10». После каждого пуска специалисты выполняли противоогневой манёвр под прикрытием машин постановки аэрозольной завесы ТДА-3.

Всего в соревнованиях приняло участие свыше 300 военнослужащих ракетно-зенитных войск общевойсковой армии ЗВО, было задействовано около 40 единиц вооружения и техники.

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