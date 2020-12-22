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22.12.2020 (19:08)

В Ивановской области ракетная бригада ЗВО выполнила пуски из «Искандер-М» в рамках учений

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В Ивановской области с военнослужащими ракетной бригады гвардейской танковой армии Западного военного округа прошло масштабное учение по управлению ракетными ударами в ходе которых были проведены электронные пуски из оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М».

В ходе практической части занятия расчеты ОТРК «Искандер-М» совершили 50 километровый марш в незнакомый район. В ходе марша военнослужащие отработали задачи по отражению нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника, замаскированных под геодезистов.

По прибытии на место проведения специальных занятий расчеты организовали маскировку ракетных комплексов, выполнили нормативы по развертыванию оперативно-тактических комплексов, установили устойчивую связь, провели учебные (электронные) пуски ракет.

По результатам проведения электронных пусков действия отдельной ракетной бригады гвардейской танковой армии были оценены на «отлично». Всего в электронных пусках было задействовано более 100 военнослужащих и порядка 40 единиц вооружения, военной и специальной техники танкового объединения ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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