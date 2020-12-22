22.12.2020 (19:03)

В Нижегородской области танкисты ЗВО организовали танковую засаду

В Нижегородской области на полигоне «Мулино» завершилась специальная тренировка с военнослужащими отдельной танковой бригады гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа по организации скрытых огневых позиций и уничтожению условного противника.

На первом этапе тренировки экипажи танков Т-72Б3 провели тщательную маскировку боевых машин в заснеженной местности полигона. Военнослужащие применили еловые ветки и завалы деревьев для обеспечения более естественной маскировки.

При обнаружении бронемашин условного противника экипажи открыли огонь по целям на расстоянии от 1,5 до 2 тысяч метров. Уничтожив головную и замыкающую машины колонны бронетехники условного противника, танкисты ЗВО уничтожили всю оставшуюся технику противника без возможности отступления или маневрирования.

В стрельбах приняло участие порядка 200 военнослужащих и около 60 единиц вооружения, военной и специальной техники. Занятия прошли под руководством командира отдельной танковой бригады гвардейской танковой армии ЗВО подполковника Андрея Воронкова.

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