22.12.2020 (19:01)
Впервые профессиональные сборы с командирами взводов общевойсковой армии ЗВО прошли в виде состязания в 6 регионах страны
Впервые профессиональные сборы с командирами взводов общевойсковой армии Западного военного округа прошли в виде состязания в Смоленской, Брянской, Воронежской, Курской, Белгородской и Московской областей.
Командиры младшего звена соревновались в лучших показателях по тактической, огневой, инженерной и военно-медицинской подготовке и вождению боевых машин. Таким образом молодые офицеры, прибывшие в воинские части и соединения общевойсковой армии в 2020 году продемонстрировали свои профессиональные навыки и поделились опытом, полученным в высших военных учебных заведениях.
Во время теоретической части сборов офицеры выслушали доклады и лекции по темам организации занятий боевой подготовки и повседневной жизни личного состав, соблюдению санитарно-эпидемиологического режима в подразделении и вне пунктов постоянной дислокации, а также по требованиям безопасности при проведении различных работ.
В заключительном этапе проведения учебно-методических сборов военнослужащие соревновались в мастерстве по экстремальному вождению боевых машин БМП-2, БТР-82А, и танков Т-72Б3 и Т-72БА, а также выполнили упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия.
Всего к сборам было привлечено около 800 командиров взводов мотострелковых, танковых, артиллерийских, зенитно-ракетных, разведывательных и инженерных подразделений общевойсковой армии ЗВО.