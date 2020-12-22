22.12.2020 (19:01)

Впервые профессиональные сборы с командирами взводов общевойсковой армии ЗВО прошли в виде состязания в 6 регионах страны

Впервые профессиональные сборы с командирами взводов общевойсковой армии Западного военного округа прошли в виде состязания в Смоленской, Брянской, Воронежской, Курской, Белгородской и Московской областей.

Командиры младшего звена соревновались в лучших показателях по тактической, огневой, инженерной и военно-медицинской подготовке и вождению боевых машин. Таким образом молодые офицеры, прибывшие в воинские части и соединения общевойсковой армии в 2020 году продемонстрировали свои профессиональные навыки и поделились опытом, полученным в высших военных учебных заведениях.

Во время теоретической части сборов офицеры выслушали доклады и лекции по темам организации занятий боевой подготовки и повседневной жизни личного состав, соблюдению санитарно-эпидемиологического режима в подразделении и вне пунктов постоянной дислокации, а также по требованиям безопасности при проведении различных работ.

В заключительном этапе проведения учебно-методических сборов военнослужащие соревновались в мастерстве по экстремальному вождению боевых машин БМП-2, БТР-82А, и танков Т-72Б3 и Т-72БА, а также выполнили упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия.

Всего к сборам было привлечено около 800 командиров взводов мотострелковых, танковых, артиллерийских, зенитно-ракетных, разведывательных и инженерных подразделений общевойсковой армии ЗВО.

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