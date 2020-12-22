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22.12.2020 (17:59)

Моряки Тихоокеанского флота провели тренировку по борьбе за живучесть корабля на переходе морем

Отряд боевых кораблей ТОФ в составе гвардейского ракетного крейсера «Варяг», большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» и среднего морского танкера «Печенга» провел тренировку по борьбе за живучесть корабля.

Во время занятий военнослужащие выполнили временные нормативы по сбору аварийной команды и ее экипировке, герметизации условно горящего отсека, а также устранили пробоины путем наложения пластыря.

На первом этапе тренировки по борьбе за живучесть корабля аварийные партии получили вводную, после чего отработали порядок действий при возникновении пожара в отсеках, провели ликвидацию пробоины в корпусе корабля и откачке поступающей забортной воды.

В настоящее время отряд боевых кораблей ТОФ выполняет поставленные задачи в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ , Корабли
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