22.12.2020 (17:59)
Моряки Тихоокеанского флота провели тренировку по борьбе за живучесть корабля на переходе морем
Отряд боевых кораблей ТОФ в составе гвардейского ракетного крейсера «Варяг», большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» и среднего морского танкера «Печенга» провел тренировку по борьбе за живучесть корабля.
Во время занятий военнослужащие выполнили временные нормативы по сбору аварийной команды и ее экипировке, герметизации условно горящего отсека, а также устранили пробоины путем наложения пластыря.
На первом этапе тренировки по борьбе за живучесть корабля аварийные партии получили вводную, после чего отработали порядок действий при возникновении пожара в отсеках, провели ликвидацию пробоины в корпусе корабля и откачке поступающей забортной воды.
В настоящее время отряд боевых кораблей ТОФ выполняет поставленные задачи в Азиатско-Тихоокеанском регионе.