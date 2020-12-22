22.12.2020 (17:45)

Министр обороны доложил Верховному Главнокомандующему ВС РФ об успешном выполнении задач совместного воздушного патрулирования самолетами дальней авиации ВКС России и ВВС Китая

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу доложил Верховному Главнокомандующему Вооруженными Силами РФ Владимиру Путину об успешном выполнении задач в ходе совместного воздушного патрулирования самолетами дальней авиации ВКС России и ВВС Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Продолжительность полета составила более 10 часов.

Самолеты Су-35С Воздушно-космических сил обеспечили истребительное сопровождение стратегических бомбардировщиков.

Управление самолетами в воздухе осуществлялось боевыми расчетами самолетов радиолокационного дозора и наведения А-50У.

На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали истребители F-15 ВВС Японии.

Авиагруппа в составе двух стратегических бомбардировщиков Ту-95МС ВКС России и четырех стратегических бомбардировщиков «Хун-6К» ВВС Китая осуществила воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей.

В ходе выполнения задач самолеты обеих стран действовали строго в соответствии с положениями международного права. Нарушений воздушного пространства иностранных государств не допущено.

Совместное патрулирование осуществлено с целью развития российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства, дальнейшего повышения уровня взаимодействия вооруженных сил двух стран, совершенствования их возможностей по ведению совместных действий, а также укрепления глобальной стратегической стабильности.

Мероприятие проведено в рамках реализации положений плана военного сотрудничества на 2020 год и не направлено против третьих стран.

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