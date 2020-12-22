22.12.2020 (17:46)

В Казани военнослужащие РХБ защиты ЦВО провели спецобработку республиканского сборного пункта

В Татарстане военнослужащие войск радиационной, химической и биологической защиты Центрального военного округа провели специальную обработку объектов республиканского сборного пункта в Казани.

Используя комплекты для дегазации, дезактивации и дезинфекции, военнослужащие провели специальную обработку помещений для переодевания, комнат для умывания, столовой и мест для проживания.

В Центральном военном округе создано 18 мобильных отрядов оперативного реагирования и 359 дезинфекционных команд из состава войск РХБ защиты. Они за год обработали 600 объектов общей площадью 12 300 квадратных метров.

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