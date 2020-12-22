22.12.2020 (17:43)
В Поволжье приступили к вакцинации военнослужащих против коронавирусной инфекции
В соединениях и воинских частях Центрального военного округа, дислоцированных в Поволжье, приступили к вакцинации военнослужащих против новой коронавирусной инфекции.
В настоящее время в военный госпиталь в Самаре поступила первая партия из 1000 доз вакцины препарата от COVID-19.
В первую очередь вакцинации подлежат военные медицинские работники, которые непосредственно принимают участие в диагностике и лечении больных коронавирусной инфекцией, военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав и дежурные силы соединений и воинских частей.
Завершить вакцинацию военнослужащих первым компонентом планируется 25 декабря.
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