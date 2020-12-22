22.12.2020 (17:39)

В 2020 году со специалистами РЭБ Северного флота проведено 179 тренировок по подавлению электронных средств условного противника

В течение 2020 года с военнослужащими подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Северного флота проведено 179 практических тренировок по подавлению радиоэлектронных средств в Арктике, в Северной и Иберийской Атлантике, Баренцевом и Балтийском морях.

В качестве объектов подавления применялись корабли и самолеты Вооруженных Сил Российской Федерации, выполняющие задачи в данных районах и имитирующие работу радиоэлектронных средств условного противника. Их подавление производилось средствами РЭБ берегового базирования прицельно из 11 различных позиций (неподготовленных заранее), а также из трех пунктов постоянной дислокации. При этом в 96 случаях фактическая эффективность подавления превысила расчетную на 12–26%.

По результатам тренировок были определены зоны наибольшей эффективности воздействия на радиоэлектронные средства связи и управления условного противника в зависимости от районов развертывания подразделений РЭБ Северного флота и условий распространения радиоволн.

Кроме того, были отработаны новые способы и тактические приемы радиоэлектронного подавления, подготовлены предложения вышестоящему командованию по техническому совершенствованию средств РЭБ, а также значительно повышены практические навыки личного состава при работе на штатной технике.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице