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22.12.2020 (17:28)

Экипажи оперативно-тактической авиации ЦВО отработали над Уралом дозаправку топливом в воздухе

Экипажи самолётов оперативно-тактической авиации Центрального военного округа (ЦВО) завершили отработку в небе над Уралом одного из самых сложных видов летной подготовки — дозаправку топливом в воздухе в дневное и ночное время.

Во время выполнения задач летчики на истребителях-перехватчиках МиГ-31БМ, истребителях-бомбардировщиках Су-34 и самолетах-разведчиках Су-24МР на высоте около 4,5 тыс. метров и скорости до 700 км/ч выполнили заход на исходную позицию и постепенное сближение с конусом-датчиком топливозаправщика Ил-78, стыковывались с ним и после чего совершали дозаправку.

Одновременно отрабатывали дозаправку от танкера два самолета. Расстояние между ними было около 20 метров. Всего в ходе выполнения летной смены было совершено около 30 самолетовылетов.

В полетах было задействовано около 20 самолетов и до 300 военнослужащих летного и инженерно-технического состава.

Дозаправка топливом в воздухе считается одним из сложнейших элементов летной подготовки. Она необходима для увеличения радиуса боевого применения авиации без совершения дополнительных посадок на аэродромах.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Авиация , Самолеты , Центральный военный округ , ВВС , Воздушно-космические силы (ВКС)
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