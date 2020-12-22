22.12.2020 (17:17)

Мотострелки ВВО отработали задачи по огневой подготовке в зоне условного химического заражения

Военнослужащие мотострелкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Бурятии, отработали задачи по огневой подготовке в общевойсковых защитных комплектах (ОЗК).

В ходе сдачи нормативов по огневой подготовке из автомата АК-74М, снайперской винтовки Драгунова и пулемета «Печенег» военнослужащие выполнили учебно-боевые задачи в зоне условного химического заражения.

По замыслу тактического эпизода, группа РХБ разведки выявила предельное содержание химических веществ в районе и доложила на командный пункт. По сигналу «Химическая тревога» мотострелки экипировались в ОЗК, продолжив выполнять огневые задачи в средствах защиты.

В ходе практических действий военнослужащие также выполнили норматив по длительному нахождению в средствах индивидуальной защиты и последующей обработке имущества с помощью средств дегазации.

Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, были использованы дымовые шашки и другие средства имитации.

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