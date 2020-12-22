Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

22.12.2020 (17:17)

Мотострелки ВВО отработали задачи по огневой подготовке в зоне условного химического заражения

Военнослужащие мотострелкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Бурятии, отработали задачи по огневой подготовке в общевойсковых защитных комплектах (ОЗК).

В ходе сдачи нормативов по огневой подготовке из автомата АК-74М, снайперской винтовки Драгунова и пулемета «Печенег» военнослужащие выполнили учебно-боевые задачи в зоне условного химического заражения.

По замыслу тактического эпизода, группа РХБ разведки выявила предельное содержание химических веществ в районе и доложила на командный пункт. По сигналу «Химическая тревога» мотострелки экипировались в ОЗК, продолжив выполнять огневые задачи в средствах защиты.

В ходе практических действий военнослужащие также выполнили норматив по длительному нахождению в средствах индивидуальной защиты и последующей обработке имущества с помощью средств дегазации.

Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, были использованы дымовые шашки и другие средства имитации.

Новости по теме:
В Приморском крае морские пехотинцы ТОФ совершенствуют свое мастерство в стрельбе из вооружения БТР-82А и вождении боевых машин
Разведчики ВВО приступили к использованию новейшего автомата АК-12 в условиях дальневосточной зимы
Учение по ликвидации последствий условной ЧС на железной дороге состоялось с военнослужащими в Амурской области
Минобороны России впервые показало парашютное десантирование морпехов ДВОКУ в формате «360 градусов»

Метки:
Сухопутные войска , Войска РХБ защиты , Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false