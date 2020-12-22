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22.12.2020 (16:41)

Более 8 тыс. военнослужащих ЦВО обеспечено жильем в 2020 году

Более 8 тыс. военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО) в 2020 году были обеспечены субсидией на приобретение собственного жилья или получили служебные квартиры. Об этом сообщил командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин.

«План по обеспечению военнослужащих жилищной субсидией и служебным жильем в Центральном военном округе выполнен в полном объеме. В 2020 году жилищной субсидией обеспечены 1197 военнослужащих, служебным жильем — более 7 тыс. военнослужащих», — сказал он.

Напомним, в начале октября прошла торжественная церемония вручения ключей от 335 служебных квартир военнослужащим Челябинского гарнизона. Два многоквартирных дома расположены в городской черте. В шаговой доступности есть детские сады, медицинские и социально-бытовые учреждения, площадки и автомобильные парковки. В квартирах выполнена чистовая отделка, комнаты оборудованы мебелью и всем необходимым для проживания.

Справочно:

ЦВО дислоцирован на территории 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии. Штаб расположен в Екатеринбурге.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Жилье
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