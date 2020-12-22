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22.12.2020 (17:02)

В ЦВО в 2020 году построили около 280 зданий и сооружений для быта военнослужащих и хранения техники

В Центральном военном округе (ЦВО) по итогам 2020 года построено около 280 зданий и сооружений в военных городках, на аэродромах и полигонах. Ввод строений в эксплуатацию позволил обеспечить размещение военнослужащих, а также создать необходимые условия для хранения военной техники, сообщил командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин.

«Продолжаем обустройство военных городков, аэродромов и полигонов. C начала года завершены работы по строительству 279 зданий и сооружений. Ввод в эксплуатацию построенных объектов позволил создать необходимые условия для достойного размещения военнослужащих и членов их семей, существенно улучшить медицинское обслуживание, обеспечить необходимые условия для хранения и ремонта поступающей военной техники в 11 соединениях и воинских частях округа», — сказал генерал-полковник Александр Лапин.

Командующий войсками ЦВО добавил, что очередные этапы строительства завершены в семи военных городках в интересах частей, дислоцирующихся в Туве, Хакасии, Свердловской и Оренбургской областях, а также за пределами России — в Таджикистане и Киргизии.

«В кратчайшие сроки для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией были построены четыре многофункциональных медицинских центра в Оренбурге, Новосибирске, Омске и Кызыле, а также введен в эксплуатацию новый инфекционный корпус в Пензе», — подчеркнул генерал-полковник Александр Лапин.

Справочно:

ЦВО дислоцирован на территории 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии. Штаб расположен в Екатеринбурге.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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