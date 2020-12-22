22.12.2020 (16:24)

В 2020 году ударными стали 23 подразделения общевойскового объединения ВВО в Приморье

В общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Приморском и Хабаровском краях, на 20% выросло количество ударных подразделений. По итогам боевой подготовки и в ходе ряда проверок в 2020 году почетного звания были удостоены и подтвердили 23 подразделения.

В число прошедших испытания вошли два мотострелковых подразделения, которые в текущем году были перевооружены на бронетранспортеры БТР-82АМ. Также высокие показатели продемонстрировали танковые и артиллерийские подразделения, специалисты радиоэлектронной борьбы и связи.

Проверялись боевая и мобилизационная готовность, техническое состояние военной техники, укомплектованность подразделений и состояние воинской дисциплины. Всего порядка 20 показателей. В общей сложности к проверкам было привлечено около 3,5 тыс. военнослужащих, было задействовано порядка 500 единиц техники.

Наименование «ударное» присваивается приказом Министра обороны Российской Федерации наиболее боеспособным мотострелковым, танковым, а также другим воинским частям и подразделениям.

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