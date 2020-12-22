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22.12.2020 (16:16)

Уральский танковый батальон ЦВО полностью перевооружен на новые танки

В 2020 году Уральский танковый батальон из состава мотострелкового полка танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО) полностью перевооружен на современные танки Т-72Б3М. Об этом сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

«В текущем году полностью перевооружили Уральский танковый батальон мотострелкового полка танковой дивизии ЦВО на современные боевые машины Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками», - сказал генерал-полковник Александр Лапин.

Более 30 единиц новой техники пришли на замену танков Т-72 более ранней модификаций. В Т-72Б3М повышена бронезащищенность экипажа и силовой установки за счет использования современных средств активной и пассивной защиты. Танк оснащен орудием с улучшенной баллистикой и увеличенным ресурсом, а также панорамным прицелом, установленном на рабочем месте командира машины.

Почетное наименование «Уральский танковый батальон» было присвоено танковому батальону мотострелкового полка дивизии решением командующего ЦВО в целях сохранения боевых традиций и увековечивания памяти о героическом подвиге Уральского добровольческого танкового корпуса, также известного как «корпус черных ножей» (боевые ножи с клинком черного цвета выдавались танкистам этого соединения).

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Танки , Центральный военный округ
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