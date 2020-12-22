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22.12.2020 (15:32)

В Забайкальском крае прошли специальные занятия по маскировке со снайперами ВВО

На полигоне Красный-Яр в Забайкальском крае прошли специальные занятия по маскировке с ротой снайперов общевойскового объединения ВВО.

В рамках тактико-специального учения снайперы учились выбору правильной и выгодной позиции для ведения огня, обеспечивать маскировку огневой позиции в соответствии с природными особенностями местности, бесшумно и незаметно занимать новый рубеж. Маскировка военнослужащих осуществлялась как штатными, так и полевыми, естественными маскировочными средствами местности.

После успешной маскировки огневых точек снайперы произвели более 500 боевых выстрелов по статическим и динамическим мишеням из укрытий на расстоянии от 400 до 1500 метров.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Снайперы
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